Les bourses s'opposent à une éventuelle intervention du Trésor américain sur le marché à terme du pétrole

par Anirban Sen

Les dirigeants d'un certain nombre de grandes bourses, dont CME Group CME.O et TMX Group X.TO , société mère de la Bourse de Toronto, s'opposent à toute intervention potentielle du gouvernement américain sur le marché à terme du pétrole, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie à la suite du conflit avec l'Iran. Ces derniers commentaires interviennent alors que des rapports ont été publiés selon lesquels le Trésor américain envisage des mesures potentielles concernant les marchés à terme du pétrole afin de lutter contre la hausse des prix. Mercredi, le gouvernement américain a annoncé qu'il débloquerait 172 millions de barils de pétrole de sa réserve stratégique de pétrole afin de réduire les prix du pétrole qui ont grimpé en raison des perturbations de l'approvisionnement dues à la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

"Les marchés n'aiment pas que les gouvernements interviennent sur les prix du pétrole", a déclaré Terry Duffy, directeur général du CME, lors d'une table ronde en début de semaine. Le CME, qui est la plus grande bourse de produits dérivés au monde, fait partie d'un groupe de bourses américaines qui négocient des contrats à terme sur l'énergie.

La Maison Blanche et le département du Trésor américain n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un autre directeur général d'une grande bourse, qui a requis l'anonymat pour pouvoir discuter franchement de la question, a exprimé des sentiments similaires, affirmant qu'une intervention du Trésor américain risquait d'aggraver le problème, car elle pourrait accroître le risque de pertes considérables pour le gouvernement si les prix de l'énergie continuaient à augmenter. Les prix du pétrole ont bondi de près de 5 % mercredi, de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz ayant encore aggravé les craintes d'un choc de l'offre. Plusieurs analystes ont déclaré que la proposition de l'Agence internationale de l'énergie de libérer un nombre record de réserves de pétrole n'était pas suffisante pour apaiser ces craintes. L'AIE a recommandé de libérer 400 millions de barils de pétrole pour tenter de lutter contre la flambée des prix de l'énergie, qui ont augmenté de plus de 25 % depuis que la guerre a éclaté.

"D'habitude, je trouve que ces choses (l'intervention potentielle des gouvernements sur les marchés) entraînent des conséquences inattendues. En essayant de résoudre le premier problème, on en crée un autre. Le marché s'en chargera lui-même", a déclaré John McKenzie, directeur général du groupe TMX.