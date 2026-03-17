Les dernières heures tragiques d'Ari Boulogne, qui se disait fils d'Alain Delon ( AFP / LOIC VENANCE )

Infirmité, abandon, revenus siphonnés: ordonné par la justice, le procès de la dernière compagne d'Ari Boulogne mettra en lumière la fin tragique de celui qui se disait fils d'Alain Delon.

Elle est accusée de l'avoir laissé dépérir: Yasmina S., sa dernière compagne, sera jugée prochainement pour avoir "involontairement causé" sa mort à Paris au printemps 2023, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Paris.

Un juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes pour la renvoyer devant un tribunal correctionnel, à une date qui n'est pas encore fixée, pour des faits s'apparentant à un homicide involontaire et de l'abus de faiblesse, comme l'a révélé le journal Le Parisien dimanche.

Le parquet de Paris rappelle que celui qui a été retrouvé mort à 60 ans, à son domicile parisien du XVe arrondissement, était "hémiplégique, en fauteuil roulant", "dépourvu d'autonomie pour les actes de la vie courante" et "dans l'incapacité de solliciter une aide extérieure".

La justice reproche à Yasmina S. de l'avoir laissé "seul" dans les derniers jours de sa vie, entre les 17 et 20 mai 2023, sans "prévoir" une "assistance". Lui faisant ainsi courir un "risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer". Elle encourt pour cela jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

- Royalties détournés -

Cette femme se serait également "abstenue volontairement de porter assistance" à Ari Boulogne, qui "se trouvait en péril", en le "privant pendant plusieurs mois", depuis janvier 2023, "du suivi médical indispensable à son état de santé et en le laissant se dégrader", déroule encore le parquet de Paris.

Yasmina S. devra aussi répondre d'abus "de faiblesse" d'Ari Boulogne, "personne d'une particulière vulnérabilité", en raison de son "infirmité" et d'une "déficience psychique". Sa dernière compagne aurait ainsi capté des revenus d'Ari Boulogne à partir de l'automne 2019.

Elle l'aurait amené "à consentir à lui faire verser les royalties perçues au titre des droits d'auteur de sa mère", Nico, égérie des sixties, top model, actrice et chanteuse du Velvet Underground (où jouait aussi Lou Reed). L'argent serait parvenu "directement sur son compte" à elle "alors qu'(Ari Boulogne) était déjà sous mesure de curatelle et ce sans en informer son curateur", précise le parquet de Paris.

Elle encourt pour cela jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende.

Détention et trafic de stupéfiants - cannabis, cocaïne et méthadone - sont aussi imputés à Yasmina S., délits passibles de 10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende.

- Ressemblance frappante -

La vie d'Ari Boulogne rima souvent avec chaos. Après la mort de Nico en 1988, celui qui fut un temps photographe avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et cures de désintoxication.

Alain Delon le 19 mai 2019, à Cannes, dans les Alpes-Maritimes ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

D'une ressemblance frappante avec l'acteur du "Samouraï", celui dont le vrai prénom était Christian, s'était toujours considéré comme le fils d'Alain Delon, star du cinéma disparue en 2024. L'acteur du "Guépard" a sans cesse démenti cette paternité. La déclarant prescrite, la justice avait rejeté en 2025 la demande de recherche en paternité initiée par Ari Boulogne, et relancée après sa mort par son fils Charles Boulogne.

Les deux hommes se sont croisés à plusieurs reprises comme cette fois où l'acteur lui lancera "tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux, tu n'es pas mon fils, tu ne seras jamais mon fils, je n'ai couché avec ta mère qu'une seule fois", rapportait Ari dans Libération.

Enfant, Ari a été élevé par la mère de la star de cinéma, Édith Boulogne, dont il porte le nom et qui l'a adopté officiellement avec son mari.

Ari a raconté son existence heurtée, dominée par une absence, celle du père, dans un ouvrage publié en 2001 ("L'Amour n'oublie jamais").

Le jour de l'annonce de sa disparition en mai 2023, Anthony Delon, fils d'Alain Delon, avait posté un message de condoléances sur son compte Instagram : "Repose en paix, Ari. Une destinée tragique. Tristesse".