Les Bourses rebondissent dans l'espoir de la fin du "shutdown" aux Etats-Unis

Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en nette hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance lundi, les investisseurs saluant la perspective d'une fin prochaine du "shutdown" américain après une semaine extrêmement volatile pour les marchés d'actions.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,9% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,42% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,37% à 8.058,76 points vers 11h43 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,76% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,98%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 1,74%, le FTSEurofirst 300 1,40% et le Stoxx 600, qui a enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin août avec les craintes concernant le secteur technologique à Wall Street, avance de 1,41%.

Les espoirs d'une fin prochaine de la paralysie de l'administration fédérale américaine, qui dure depuis le 1er octobre et qui est la plus longue de l'histoire du pays, soutiennent ce lundi l'appétit pour le risque.

Le Sénat américain va se prononcer sur un texte amendé de financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026, qui, s'il est approuvé, sera soumis à la Chambre des représentants. Le texte devrait alors être envoyé au président Donald Trump pour promulgation, ce qui permettrait de sortir d'une impasse qui commençait à affecter le moral des investisseurs et qui a contraint des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique, retardé les aides alimentaires et provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien.

"Un accord visant à mettre fin à la paralysie du gouvernement pourrait déclencher une réaction significative des marchés, principalement en réduisant l'incertitude liée aux données et en améliorant le sentiment des investisseurs", note Lloyd Chan, analyste chez MUFG.

Cette reprise intervient après une semaine difficile pour les actions en raison des craintes d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), tandis qu'une série de données privées récentes — les seules disponibles en raison du "shutdown" — ont pesé sur la confiance des investisseurs dans l'économie américaine.

La fin de la pénurie de données officielles serait en effet une excellente nouvelle pour les marchés, mais un retour immédiat à la normale du calendrier des publications macroéconomiques pourrait prendre du temps car les données doivent encore être collectées et reprogrammées.

"En ce qui concerne les données sur l'emploi, le BLS (Bureau of Labor Statistics) devrait être en mesure de publier relativement rapidement le rapport sur l'emploi du mois de septembre. L'impact du 'shutdown' sur les autres publications économiques devrait être plus important", avertit Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

Il est donc possible que les rapports gouvernementaux sur les prix à la consommation et à la production, ainsi que sur les ventes au détail aux Etats-Unis, ne soient pas publiés cette semaine.

Dans la zone euro, l'attention se portera surtout sur la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre, prévue vendredi.

En attendant, l'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs du bloc, s'est détérioré plus que prévu en novembre, tombant à -7,4, contre -5,4 en octobre, et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -4,0.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Emeis avance de plus de 11% après avoir annoncé lundi avoir arrêté les termes d'un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers.

Diageo progresse de 7,18% après avoir annoncé lundi la nomination de Dave Lewis, l'ancien patron de Tesco, au poste de directeur général.

Le sidérurgiste allemand Salzgitter gagne 6,72% après avoir publié des résultats sur neuf mois supérieurs aux attentes des analystes.

Novo Nordisk prend 2,13%, le fabricant de médicaments danois ayant renoncé à son offre d'achat sur la société américaine Metsera, spécialisée dans les médicaments amaigrissants, mettant ainsi fin à la course contre son rival américain Pfizer dans ce dossier. Le fonds souverain norvégien a par ailleurs déclaré lundi qu'il s'abstiendrait de voter sur la composition du conseil d'administration du groupe de l'assemblée générale du laboratoire danois cette semaine, y compris en ce qui concerne le poste clef de président.

La société de cloud computing spécialisée dans l'intelligence artificielle Northern Data bondit de 46% après l'annonce de son rachat par Rumble, qui héberge la plateforme de réseau social Truth Social du président américain Donald Trump.

Les valeurs technologiques du Stoxx 600 rebondissent après leurs récentes pertes, menant les gains sectoriels lundi avec une hausse de 2,29%.

TAUX

Les rendements des obligations de référence dans la zone euro sont restés pratiquement inchangés lundi vers 11h20 GMT, après avoir atteint dans la matinée leur plus haut niveau depuis le 9 octobre, les espoirs d'une fin du "shutdown" du gouvernement américain ayant incité les investisseurs à se tourner vers des actifs risqués et apaisé les craintes sur l'économie américaine. Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,3 point de base à 2,6711%. Le deux ans prend 1,5 point de base à 2,0058%.

Aux Etats-Unis, l'appétit pour le risque se fait également sentir : le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,3 points de base à 4,1258%, tandis que celui de l'obligation à deux ans avance de 3,6 points de base à 3,5929%.

CHANGES

Le dollar américain évolue peu lundi, les investisseurs analysant les signes d'une fin du "shutdown" après une série de données économiques médiocres sur le marché du travail et la confiance des consommateurs. Le billet vert grappille 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,06% à 1,1558 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse lundi, la possible fin du "shutdown" laissant espérer une reprise de la demande de pétrole du premier pays consommateur au monde, même si les inquiétudes liées à l'augmentation de l'offre mondiale persistent.

Le Brent avance de 0,25% à 63,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,23% à 59,89 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or a atteint lundi son plus haut niveau en deux semaines, la faiblesse des données économiques américaines ayant renforcé les anticipations d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain.

Le cours au comptant de l'or gagne plus de 2% à 4.081,69 dollars l'once vers 11h38 GMT.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 10 NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)