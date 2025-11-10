L'Europe finit en nette hausse, espoirs sur une fin prochaine du "shutdown" américain

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, les signes de progrès vers la fin du "shutdown" aux Etats-Unis ayant rassuré les investisseurs après une série de séances difficiles la semaine dernière en raison de la méfiance suscitée par les valorisations élevées du secteur technologique.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,32% à 8.055,51 points. À Francfort, le Dax a avancé de 1,72% et à Londres, le FTSE 100 a pris 1,08%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 1,84%, le FTSEurofirst 300 a gagné 1,45% et le Stoxx 600 a progressé de 1,50%

Le Sénat américain a approuvé dimanche soir que soit soumis au vote de la chambre haute du Congrès un texte amendé de financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026, franchissant une première étape vers une sortie du "shutdown" qui dure depuis le 1er octobre dernier.

L'optimisme suscité par la perspective d'une fin prochaine de l'impasse budgétaire a donné lundi un répit aux marchés d'actions, qui commençaient à s'inquiéter d'une situation qui a conduit des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique, retardé l'aide alimentaire à des millions d'Américains et provoqué de graves perturbations dans le trafic aérien, qui se poursuivent ce lundi en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens.

"La fin possible du plus long shutdown américain est un élément positif pour les marchés", a déclaré Prashant Newnaha, stratège chez TD Securities, qui estime que le gouvernement pourrait rouvrir vendredi si toutes les étapes nécessaires sont franchies, notamment le vote au Sénat et à la Chambre et la promulgation du texte par le président Donald Trump.

Le sentiment de progrès rassure, après que le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a déclaré dimanche dans une interview que le PIB du quatrième trimestre pourrait être négatif si la paralysie se prolongeait.

Les données publiées en fin de semaine dernière ont par ailleurs montré que la confiance des consommateurs américains était tombée début novembre à son plus bas niveau en près de trois ans et demi, en raison des inquiétudes des ménages concernant les répercussions économiques du "shutdown".

Une fin de cette fermeture apporterait également un peu d'oxygène à la Réserve fédérale (Fed), privée depuis plus d'un mois de données économiques clés, ainsi qu'aux investisseurs, dont les nerfs ont été mis à rude épreuve en raison des doutes qui entourent l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Preuve de l'accalmie dans ce secteur, les valeurs technologiques du Stoxx 600 ont rebondi de 1,65% lundi après avoir enregistré leur pire performance hebdomadaire la semaine dernière (-4,24%) depuis près de quatre mois.

VALEURS

A Paris, Emeis a avancé de plus de 10% après avoir annoncé lundi avoir arrêté les termes d'un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers.

Diageo a progressé de 5,21% après avoir annoncé lundi la nomination de Dave Lewis, l'ancien patron de Tesco, au poste de directeur général.

Le sidérurgiste allemand Salzgitter a gagné 5,43% après avoir publié des résultats sur neuf mois supérieurs aux attentes des analystes.

Novo Nordisk a quant à lui pris 1,20%, le fabricant de médicaments danois ayant renoncé à son offre d'achat sur la société américaine Metsera, qui sera finalement rachetée par Pfizer.

Le groupe allemand spécialisé dans l'intelligence artificielle Northern Data a bondi de 31% après l'annonce de son rachat par Rumble, qui héberge la plateforme de réseau social Truth Social du président américain Donald Trump.

La banque allemande Commerzbank a fini sur un gain de 6,57% après un relèvement de la recommandation de la part de Deutsche Bank.

A WALL STREET

Les espoirs concernant la fin du "shutdown" portent également la Bourse de New York : à l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,03%, le Standard & Poor's 500 0,71% et le Nasdaq Composite 1,35%.

La plupart des valeurs technologiques sont dans le vert, Nvidia gagnant 3,39%, tandis qu'Alphabet progresse de 2,56%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs de la zone euro, s'est détérioré plus que prévu en novembre, tombant à -7,4, contre -5,4 en octobre, et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -4,0.

CHANGES

Le dollar américain est en hausse, les investisseurs analysant les signes d'une fin du "shutdown". Il prend 0,11% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,18% à 1,1544 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro ont fini sur de faibles variations, les anticipations d'une fin du "shutdown" américain ayant incité les investisseurs à se tourner vers des actifs risqués tout en réduisant les craintes d'un impact négatif sur l'économie américaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini presque inchangé à 2,6644%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a pris 1,3 point de base à 2,0039%.

Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, a par ailleurs dit dans un entretien publié lundi que les taux directeurs de la zone euro se situaient à un niveau approprié et que la BCE devait rester "très prudente et circonspecte", même si l'incertitude s'était atténuée au cours des six derniers mois à la suite d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis.

Aux Etats-Unis, les opérateurs retrouvent également le goût du risque, ce qui fait progresser les rendements : celui des Treasuries à dix ans prend 1,5 point de base à 4,1082% et celui de l'obligation à deux ans gagne 2,5 points de base à 3,5824%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère baisse, effaçant les gains enregistrés plus tôt en séance: si la possible fin du "shutdown" devrait favoriser une reprise de la demande de pétrole du premier pays consommateur au monde, les inquiétudes liées à l'augmentation de l'offre mondiale persistent.

Le Brent cède 0,22% à 63,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,3% à 59,57 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or ont atteint son plus haut niveau en deux semaines, les données économiques mitigées sur l'économie américaine ayant renforcé les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed, ce qui a stimulé la demande pour cet actif qui ne produit aucun rendement.

Le cours au comptant de l'or gagne 2,4% à 4.094,79 dollars l'once vers 16h33 GMT.

A SUIVRE LE 11 NOVEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)