Les Bourses mondiales timides, entre tensions commerciales et résultats d'entreprises

Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le rouge jeudi 24 avril 2025 ( AFP / XAVIER GALIANA )

Les Bourses mondiales évoluent avec prudence jeudi, l'attention restant focalisée sur la guerre commerciale entre Washington et Pékin, en pleine période de résultats trimestriels d'entreprises, notamment à Paris.

Vers 13H45 GMT, Paris perdait 0,16%, Francfort 0,14% et Londres 0,39%. Seule Milan prenait 0,83%.

A Wall Street, dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait 0,22%, quand l'indice Nasdaq progressait de 0,86% et l'indice élargi S&P 500 de 0,47%.

"Les marchés boursiers semblent un peu perdus", commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, entre "les inquiétudes sur la faiblesse des résultats du premier trimestre en Europe et aux États-Unis, les retards dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les reports dans les discussions de paix entre l’Ukraine et la Russie".

Les investisseurs avaient salué dans un premier temps mercredi le ton plus conciliant des Etats-Unis dans leur conflit commercial avec Pékin.

Mais "pour éviter l'assombrissement des perspectives de croissance mondiale, un accord doit être trouvé rapidement", note Mme Brooks.

Et des propos du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent rapportés par la presse, selon lesquels un rééquilibrage sino-américain "pourrait prendre deux à trois ans", contribuent "quelque peu à freiner l'optimisme des marchés", avertit Lloyd Chan, de la banque MUFG.

Jeudi, la Chine a fermement réfuté l'existence de négociations avec Washington, après des propos de Donald Trump la veille ayant suggéré l'éventualité "d'un accord équitable" entre les deux puissances.

"La volatilité va rester élevée, sous l'effet de l'incertitude tant qu'aucun accord définitif n'est conclu", soulignent les analystes de Natixis.

Le dollar fléchit

Les espoirs douchés d'une désescalade de la guerre commerciale --lorsque Pékin a démenti l'existence de négociations en cours avec Washington-- ont emporté avec eux le billet vert, qui perdait du terrain face à l'euro.

Vers 13H45 GMT, le dollar cédait 0,49% face à la monnaie unique, à 1,1379 dollar pour un euro.

Depuis début avril, le dollar, fragilisé par la politique erratique du président américain et les craintes sur la croissance américaine, perd environ 5%.

Côté obligataire, le taux d'emprunt à dix ans américain atteignait 4,33%, contre 4,38% la veille en clôture.

Salve de résultats à Paris

La saison des résultats trimestriels d'entreprises s'intensifie, notamment à Paris. La plupart sont mal reçus par les investisseurs.

Le groupe Dassault Systèmes plongeait de 6,20%, après avoir enregistré une chute de son bénéfice net de 8,8% au premier trimestre et revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour 2025 en raison de la dégradation du contexte macroéconomique.

Thales reculait lui de 4,47%, après la publication de résultats trimestriels indiquant des prises de commandes décevantes par rapport aux prévisions des analystes.

Le groupe de luxe Kering perdait 2,05%. Il a annoncé mercredi des ventes en baisse de 14% à 3,88 milliards d'euros sur le premier trimestre 2025 et "redouble(r) de vigilance pour surmonter les turbulences macro-économiques".

Le spécialiste français des paiements électronique Worldline (-11,85%) n'a toujours pas sorti la tête de l'eau, faisant état au premier trimestre d'un chiffre d'affaires en légère baisse.

Reconduction du PDG de Generali

Dans un climat tendu, les actionnaires de l'assureur italien Generali (+0,99% à Milan) ont reconduit jeudi le PDG Philippe Donnet, infligeant ainsi une nouvelle défaite aux investisseurs frondeurs qui cherchaient à barrer la route à l'accord conclu avec Natixis.

52,38% du capital représenté lors de l'assemblée générale à Trieste a opté pour la liste de Mediobanca, premier actionnaire de l'assureur qui soutient M. Donnet, alors que 36,85% a choisi celle du camp adverse, présentée par le magnat de la construction Francesco Gaetano Caltagirone.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole progressent modestement jeudi, le marché se montrant plus pessimiste sur l'éventualité d'une trêve en Ukraine et l'avancée des négociations avec l'Iran, ce qui pèse sur les perspectives de l'offre.

Vers 13H45 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,92% à 66,73 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, gagnait 1,14% à 62,98 dollars.