Les Bourses mondiales saisies par le doute

(AOF) - Les marchés mondiaux connaissent un coup de blues. Si la saison des résultats se déroule favorablement, les bonnes nouvelles sont largement prises en compte dans les cours. Le thème de l'IA, important soutien des marchés, connait une certaine fatigue. Malgré de très solides résultats, Palentir, spécialiste de l'analyse de données à grande échelle, est attendu en repli à Wall Street. La baisse est générale à Paris, seules deux valeurs du CAC 40, Unibail et Engie, résistent à la baisse. Vers 12 heures, le principal indice parisien perd 1,26% à 8007,89 et l'EuroStoxx50, 1,21% à 5610,61 points.

En Europe, Philips (+3,54%, à 24,55 euros ) est l'une des rares valeurs de l'indice néerlandais AEX à échapper à la baisse du marché. Le groupe d'électronique présent dans la santé est légèrement plus optimiste quant à sa rentabilité pour 2025 après avoir dévoilé de bons résultats au titre du troisième trimestre. Cette année, Philips vise désormais le haut de la fourchette d'objectifs de marge d'Ebita ajusté, de 11,3% à 11,8%, sachant qu'elle avait déjà été rehaussée fin juillet.

Douche froide ce mardi pour Edenred qui flanche de 9,60% à 23,08 euros. Logé au dernier rang de l'indice CAC 40, le spécialiste des titres-restaurant a dévoilé ses objectifs financiers à l'occasion d'une journée des investisseurs au cours de laquelle il présentera son nouveau plan stratégique, Amplify. Le groupe annonce viser une croissance annuelle de son Ebitda comprise entre 2 et 4% en 2026 (contre +19% en 2024) et entre 8 et 12% en 2027 et 2028. Il cible également un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65% sur chaque année couverte par le plan.

Coface (-7,29% à 14,12 euros) a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 52,1 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 20,4%. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a reculé de 20,3% à 80,1 millions d'euros. Il a baissé de 21,9%, hors impact des changes. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - a augmenté de 6,8 points sur un an, à 73,9%. "La mise en place de barrières douanière et la baisse du prix de nombreuses matières premières, notamment énergétiques, limitent la croissance de l'assurance-crédit alors que le nombre de faillites d'entreprises atteint désormais des niveaux supérieurs à la moyenne de cycle", a commenté le directeur général, Xavier Durand.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance ne sera publiée de part et d'autre de l'Atlantique.

Sur le marché des changes, l'euro s'effrite de 0,08% à 1,1511