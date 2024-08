Les Bourses mondiales chahutées : Tokyo en chute libre

(AOF) - Les gaz avaient commencé à s'accumuler en fin de semaine dernière aux États-Unis et l'étincelle a été japonaise : les marchés actions mondiaux ont été victimes d'un coup de grisou ce lundi. En Europe, le CAC 40 a reculé de 1,42% à 7148,99 points et l’EuroStoxx50 a perdu 1,59% à 4564,72 points. La baisse a été encore plus violente en Asie. La Bourse de Tokyo a dévissé de 12,4%, soit sa pire séance depuis le krach d'octobre 1987 : -14,9%. Le Nikkei a vu s'envoler un quart de sa valeur depuis son pic du 11 juillet 2024. En Corée, le Kospi a lâché 8,77% et la Bourse de Taïwan, 8,35%.

Wall Street évoluait dans le rouge vif : le Dow Jones recule de 2,12% et le Nasdaq Composite dévisse de 2,7% vers 17h30.

L'indice de la peur s'envole

Mesure de l'aversion pour le risque, le Vix a bondi à plus de 65 en séance, un niveau inconnu depuis le Covid. Il évoluait vers sous 40 avant la clôture en Europe.

Les investisseurs craignent une récession aux Etats-Unis après la publication de deux statistiques décevantes : l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier jeudi et le rapport sur l'emploi en juillet, vendredi. Ces inquiétudes surviennent après plusieurs déceptions dans le secteur technologique, fortement valorisé, et la cession par Warren Buffet de près de 50% de ses actions Apple au deuxième trimestre.

Le décrochage de la Bourse Japonaise a été amplifié par la forte hausse du yen quelques jours après la décision de la Banque du Japon d'augmenter ses taux. La poursuite du rebond de la devise japonaise a entraîné le dénouement d'opérations de carry trade.

Les investisseurs utilisant cette stratégie ont été forcés de vendre des actifs achetés ces derniers mois grâce à des financements bon marché en yen, contribuant à la baisse de Bourses mondiales. Vontobel rappelle que ces opérations de portage " ont soutenu les marchés technologiques ou de croissance (Nasdaq, Taïwan), tout en pénalisant excessivement les actions domestiques japonaises ".

Anticipations de 5 baisses de taux de la Fed

Les craintes de récession ont alimenté les anticipations d'assouplissement monétaire de la Fed. Les marchés prévoient ainsi désormais 5 baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis et 10 d’ici fin 2025 ! Ils attribuent une probabilité de 92,5% à un assouplissement monétaire de 50 points de base de la Fed le 18 septembre, selon le CME FedWatch Tool.

"Si le plongeon des marchés boursiers mondiaux se poursuit dans les jours et les semaines à venir, il ne fait aucun doute qu'il encouragera la spéculation sur le fait que la Fed pourrait même envisager une réduction des taux entre les réunions", a prévenu MUFG.

En dépit de son statut de valeur refuge, l'once d'or n'a pas été épargnée par la baisse. Elle se replie de 1,44% à 2408 dollars alors même que la situation géopolitique reste très tendue au Proche-Orient. Une réplique iranienne est attendue prochainement à la suite de l'assassinat sur son sol du chef du Hamas, Ismael Haniyeh.

Au niveau du pétrole, les craintes de récession l'ont emporté sur le risque géopolitique : le baril de Brent perd 0,44% à 76,46 dollars.

Très spéculatives, les cryptomonnaies ont aussi connu une journée difficile : le bitcoin a chuté de 13% et l'Ethereum, de 11%.

La baisse a été générale à Paris, seules deux valeurs du CAC 40 ont échappé à la baisse : Thales et L'Oréal. Le numéro un mondial de la cosmétique a pris une participation de 10% dans Galderma.