Les Bourses galvanisées par les nouvelles mesures chinoises et la chute de l'or noir

(AOF) - Les marchés européens ont bénéficié de la forte volonté affichée par la Chine de soutenir sa croissance et du net repli des cours du pétrole. L'indice CAC 40 a gagné 2,33% à 7742,09 points, soit un plus haut en clôture depuis mi-juin. L'EuroStoxx50 a progressé de 2,21% à 5025,73 points. Signe de la hausse du risque politique, le rendement du 10 ans français a dépassé son équivalent espagnol pour la première fois depuis 2007. La Bourse de Shanghai a gagné 3,6%, portant ses gains sur 3 séances à 9%.

Même tendance à Wall Street où le Dow Jones gagne 0,48% vers 17h30. Aux Etats-Unis, les bons résultats d'Accenture, mais surtout ceux de Micron, grâce au boom de l'intelligence artificielle, ont également contribué à la bonne orientation des indices.

Le Politburo chinois s'est engagé à atteindre les objectifs économiques annuels du pays, selon l'agence de presse officielle Xinhua. " Le Politburo ne consacre normalement que ses sessions d'avril, de juillet et de décembre à l'examen de la situation économique actuelle. La dernière fois que de telles discussions ont eu lieu en dehors de ces mois, c'était en mars 2020, au moment du choc Covid " fait remarquer MUFG.

Après l'annonce mardi de mesures de politique monétaire, Pékin a dévoilé ce matin un volet fiscal. Des responsables auraient déclaré que le gouvernement devait assurer les dépenses fiscales nécessaires pour soutenir la croissance et stabiliser le marché immobilier, notamment en limitant l'offre de construction de nouveaux logements. Selon la réunion du Politburo, des efforts devraient être faits pour augmenter les revenus des groupes à revenus moyens et faibles et améliorer la structure de la consommation. Des versements d'argent directement aux plus pauvres sont envisagés.

Selon une information de Reuters, la Chine prévoit d'émettre des obligations souveraines spéciales d'une valeur d'environ 2 000 milliards de yuans (284,43 milliards de dollars) cette année pour financer ce plan de relance budgétaire. Bloomberg affirme pour sa part que la Chine s'apprêterait aussi à injecter 142 milliards de dollars dans ses principales banques.

La chute des cours de l'or noir a également profité aux Bourses mondiales. Selon des sources proches du dossier citées par le Financial Times, Riyad se prépare à augmenter sa production le 1er décembre pour gagner des parts de marché, un signe que le Royaume s'est résigné à une période de prix du pétrole bas.

Les bonnes nouvelles en provenance de Chine ont fait flamber le secteur du luxe, fortement représenté au sein du CAC 40. LVMH a terminé en tête du CAC 40 grâce à un gain de près de 10%. En revanche, Ubisoft a dévissé de plus de 13% à la suite d'un nouveau profit warning.