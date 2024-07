Les Bourses européennes toujours sous pression

A la Bourse de Paris, le CAC 40 a fini sur les 7500 points, plombé notamment par Dassault Systèmes qui a cédé plus de 5% en raison du lancement d'un avertissement sur ses résultats 2024 après des revenus décevants au deuxième trimestre. Seules 2 valeurs du CAC 40, Orange et Stellantis, ont échappé à la baisse. La position de lanterne rouge au sein de l'indice SBF 120 a été occupée par Verallia dans le sillage de la réduction de sa prévision d'Ebitda pour 2024.

Outre-Atlantique, la saison des résultats s'ouvre jeudi, avec PepsiCo et Delta Air Lines, suivis par les banques JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, vendredi.

"Les résultats des élections françaises confortent les spreads européens, mais les inquiétudes sur le budget persistent", dresse, en guise de constat général, Pierre Beniguel, gérant chez TwentyFour AM (boutique Vontobel).

Si un vent de soulagement a soufflé sur les marchés après le verdict du second tour des élections législatives en France, dimanche soir, il n'en demeure pas moins que la clarification suite au verdict des urnes n'est toujours pas en vue sur les marchés.

(AOF) - Comme hier et vendredi, les marchés actions européens ont clôturé en territoire négatif. Le CAC 40 a fléchi de 1,56% à 7508 points tandis que l’EuroStoxx 50 a concédé 1,44% à 4898 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains s’affichent en ordre dispersé avec un Dow Jones en recul de 0,26%, vers 17h45.

