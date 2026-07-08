Les Bourses européennes terminent en forte baisse après la reprise des hostilités au Moyen-Orient

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse mercredi, secouées par la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a entraîné une nette remontée des prix du pétrole.

La Bourse de Paris a cédé 2,18%, Francfort a reculé de 2,23% et Londres de 1,66%, quand Milan a lâché 1,22%.

Euronext CAC40