Les Bourses européennes terminent en berne

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans élan lundi, dans une séance sans catalyseur, à l'entame d'une semaine riche en publications macroéconomiques.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,30%, Francfort de 0,48%, quand Londres a gagné 0,11% et Milan 0,26%.

Euronext CAC40