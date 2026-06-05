Les Bourses européennes terminent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont fini majoritairement en recul vendredi, après un rapport sur l'emploi plus solide qu'attendu en mai aux Etats-Unis ayant ravivé la crainte d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Paris a perdu 0,32%, Francfort 0,75% et Milan 0,56%. Londres a fini à l'équilibre (+0,07%).

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