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Les Bourses européennes terminent dans le rouge
information fournie par AFP 05/06/2026 à 17:47

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont fini majoritairement en recul vendredi, après un rapport sur l'emploi plus solide qu'attendu en mai aux Etats-Unis ayant ravivé la crainte d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Paris a perdu 0,32%, Francfort 0,75% et Milan 0,56%. Londres a fini à l'équilibre (+0,07%).

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