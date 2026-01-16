La Bourse de Paris termine en baisse, prudente avant les résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé vendredi en baisse une séance marquée par l'attentisme et la prudence des investisseurs, face au contexte géopolitique en Ukraine et à l'absence de catalyseur économique.

Le CAC 40 a clôturé en baisse de 0,65%, soit un repli de 54,18 points, pour s'établir à 8.258,94 points. La veille, l'indice vedette parisien avait perdu 0,19% à 8.330,97 points.

Les indices européens ont terminé la semaine sans grand optimisme face au contexte géopolitique en Ukraine et en l'absence de catalyseurs économiques avant le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises sur le Vieux Continent.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a annoncé vendredi que les écoles de la capitale ukrainienne seraient fermées jusqu'au 1er février, en pleine crise causée par de récents bombardements russes qui ont entraîné des coupures de chauffage et de courant massives.

Selon Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille pour Mirabaud France, les marchés connaissent désormais une "phase attentiste après le beau début d'année", une occasion de prendre des bénéfices avant le début en Europe de la saison des résultats.

"On est dans une forme d'attentisme sur les marchés qui se préparent à réagir sur la micro-économie" et les publications d'entreprises, a-t-il souligné.

Le gestionnaire a par ailleurs évoqué un mouvement de "rotation" d'actifs. "Comme l'Europe a surperformé les marchés américains" depuis le début de l'année, "on redonne plus de confiance aux Etats-Unis, en défaveur des marchés européens", a-t-il expliqué.

La défense dans le vert

"Les actions de la défense ont fortement progressé dans un contexte de tensions accrues liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine", a relevé Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Thales a terminé en hausse de 2,55% à 261,60 euros, Dassault Aviation a gagné 2,53% à 316,40 euros et Airbus a pris 1,19% à 217,40 euros.

Engie cède Siradel

Le groupe Engie (-0,25% à 23,84 euros) a cédé Siradel, éditeur de logiciels dans le domaine de la modélisation 3D des villes et des réseaux, au fonds d'investissement Verdoso, d'après un communiqué conjoint de Siradel et Verdoso publié vendredi.

Engie avait aquis Siradel en 2016 dans le but de proposer des offres sur mesure de planification et d'aménagement urbains à ses clients.

Euronext CAC40