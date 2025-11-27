Les Bourses européennes terminent autour de l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé proches de l'équilibre jeudi, mais tout de même en terrain positif, les investisseurs évaluant les perspectives de baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans une séance calme en raison de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving.

La Bourse de Paris est restée stable (+0,04%) comme Londres (+0,02%) quand Francfort a gagné 0,18% et Milan 0,21%.