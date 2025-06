Les Bourses européennes tentent un rebond

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en territoire positif. La situation géopolitique est redevenue plus calme après la trêve entre Israël et l'Iran décrétée mardi matin par Trump. Au chapitre des valeurs, Edenred culmine en tête de l'indice phare de la place parisienne au lendemain de la présentation de la réforme du titre-restaurant par le gouvernement. À l'inverse, Carrefour ferme la marche alors que JP Morgan a abaissé sa cible et placé l'action du distributeur sous surveillance "négative". Le CAC 40 avance de 0,23% à 7575 points et l'EuroStoxx 50 glane 0,09% à 5256 points.

En Europe, à la Bourse de Stockholm, H&M s'octroie 5,39% à 136,75 couronnes suédoises. Le géant de l'habillement suédois a fait état d'un repli de ses ventes au deuxième trimestre, légèrement plus important que prévu dans un contexte de prudence des consommateurs. Sur la période de mars à mai, les ventes atteignent 56,7 milliards de couronnes suédoises contre 59,6 milliards un an plus tôt, les analystes prévoyant un chiffre d'affaires de 57 milliards de couronnes. Mesurées en monnaies locales, les ventes ont toutefois augmenté de 1%.

A Paris, Edenred (+6,02% à 26,24 euros) culmine en tête de l'indice CAC 40 au lendemain de la réforme du titre-restaurant présentée hier soir par la ministre du Commerce et des PME, Véronique Louwagie. Pluxee s'adjuge de son côté 1,51% à 18,15 euros. Edenred souligne que cette réforme " reflète la volonté commune à l’ensemble des parties prenantes de poursuivre le développement du dispositif du titre-restaurant ", ajoutant que les mesures proposées " permettront de moderniser un dispositif reconnu par tous comme l'avantage social préféré des Français ".

Trigano (+7,61%, à 149,90 euros) s'affiche en tête de l'indice SBF 120 après la présentation de son chiffre d'affaires du troisième trimestre et les commentaires de plusieurs analystes qui restent à l'Achat du titre. Sur cette période, le chiffre d'affaires de Trigano s'est élevé à 1,144 milliard d'euros, en très léger repli de 0,2 %, ou en baisse de 6,4 % à périmètre et change constants. Le groupe précise que cette performance est proche du record établi l'an dernier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

À la fin du premier trimestre 2025, la dette publique française au sens de Maastricht s’établit à 3 345,8 milliards d'euros, soit une augmentation de 40,5 milliards d'euros, après une hausse de 3,8 milliards d'euros au trimestre précédent, annonce l'Insee ce jeudi. Exprimée en pourcentage du PIB, elle s’établit à 114 %, après 113,2 % au quatrième trimestre 2024.

Les principaux indicateurs à surveiller seront exclusivement américains avec à 14h30, la dernière estimation du PIB du premier trimestre, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et enfin les commandes de biens durables du mois de mai.

A la mi-séance, l'euro glane 0,59% à 1,1725 dollar.