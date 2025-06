Les Bourses européennes sur une note morose ; TotalEnergies en vedette

(AOF) - Les marchés européens évoluent en zone négative sur fond d'inquiétudes concernant la situation moyen-orientale. Les Etats-Unis préparent une évacuation partielle de leur ambassade en Irak du fait de risques sécuritaires accrus dans la région. Côté statistiques, le PIB au Royaume-Uni s'est davantag contracté qu'anticipé au premier trimestre. Sur le front des valeurs, TotalEnergies brille en tête de l'indice phare de la place parisienne après la récente flambée des cours du pétrole et son partenariat avec Mistral AI. Le CAC 40 perd 0,59% à 7730 points et l'EuroStoxx 50 cède 0,83% à 5348 points.

En Europe, Tesco s'adjuge 2% à 393 pence à la Bourse londonienne. Au titre de son premier trimestre clos le 24 mai, le premier groupe de supermarchés britannique a fait état d'un chiffre d'affaires de 16,38 milliards de livres (contre 16,1 milliards de consensus), en hausse de 5,3% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité progresse notamment de 5,5% en Irlande (à 772 millions de livres) et de 5,1% au Royaume-Uni (12,3 milliards de livres). "Le chiffre d'affaires au Royaume-Uni est le plus élevé depuis 6 ans, soit 21% de plus que pour l'exercice 2019", salue UBS, à l'Achat sur le titre.

A Paris, le titre Clariane signe la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 13,88 %, à 4,562 euros. Cette envolée boursière est consécutive à l’annonce d’une cession qui va permettre à la société de finaliser, avec six mois d'avance, le plan de renforcement de sa structure financière annoncé en novembre 2023. Clariane a donc signé avec Crédit Agricole Santé & Territoires la cession de son réseau Petits-fils, pour un montant de 345 millions d’euros de valeur d'entreprise, soit une valeur estimée des titres au closing d’environ 255 millions d'euros.

TotalEnergies (+1,98% à 54,61 euros) domine l'indice CAC 40 dans le sillage de la forte hausse du pétrole hier soir, qui n'est pas compensée par son repli de ce matin. Le groupe pétrolier a par ailleurs noué un partenariat avec la société française Mistral AI. Il vise à accélérer l'innovation en intelligence artificielle (IA) pour accompagner la stratégie multi-énergies de la Compagnie, notamment dans le domaine des énergies bas carbone. Cet accord prévoit la création d'un laboratoire d'innovation commun entre les équipes des deux compagnies.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le PIB du Royaume-Uni a reculé de 0,3% en avril alors qu'il était anticipé en repli de seulement 0,1%.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production en mai sont attendus à 14h30, l'indice de l'Université du Michigan de la confiance des consommateurs en juin à 16 heures et les stocks de gaz naturel à 16h30.

A la mi-séance, l'euro avance de 0,61% à 1,1557 dollar.