Les Bourses européennes soutenues par un bon rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère hausse une séance marquée par des statistiques sur l'emploi aux Etats-Unis plus solides qu'anticipé. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7 754,55 points et l'EuroStoxx50, 0,37% à 5 338,65 points. La hausse est plus prononcée à Wall Street où le Dow Jones gagne 0,79%. Le S&P500 et le Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux records. Les marchés américains seront fermés demain pour la fête nationale.

Principal rendez-vous économique de la semaine, le rapport mensuel sur l'emploi américain a donné l'image d'un marché du travail vigoureux. Il a révélé la création de 147 000 postes dans le secteur non agricole le mois dernier. Une donnée supérieure aux attentes qui étaient de 111 000, tandis que les chiffres du mois de mai ont été légèrement révisés à la hausse de 139 000 à 144 000. Au niveau du taux de chômage, il est passé de 4,2 à 4,1 %, alors que les économistes tablaient sur une dégradation à 4,3 %.

Enfin, le salaire horaire moyen n'a pas augmenté autant que prévu. Il a progressé 3,7 % en rythme annuel après une hausse de 3,8 % en mai et une prévision d'une augmentation de 3,9%.

Ces données ont provoqué des tensions sur le marché des taux aux Etats-Unis alors que les espoirs d'une baisse des taux de la Fed fin juillet se sont évaporés. Le rendement du 10 ans gagne 4 points de base à 4,324%.

Toujours aux Etats-Unis, le vote de la Chambre des représentants sur le projet budgétaire de Donald Trump, qui devrait entraîner une forte hausse de la dette américaine, est attendu d'ici la fin de la journée.

Retour de la croissance dans les services

En Europe, le secteur des services a terminé le trimestre sur une note plus favorable, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat est passé de 49,7, à 50,5 entre mai et juin et il était anticipé à 50. Un indice supérieur à 50 signale une croissance du secteur.

S&P Global souligne que l'enquête met en évidence des signes d'amélioration progressive de la conjoncture. Après une période de contraction, les nouvelles affaires semblent s'orienter vers une reprise, et les perspectives d'activité à douze mois se sont renforcées pour atteindre leur plus haut niveau depuis près d'un an.

L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,6 en zone euro après 50,2 en mai.

Du côté des valeurs françaises, l'activité de Pluxee au troisième trimestre a été saluée tandis que Virbac a été soutenue par Oddo BHF.