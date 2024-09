Les Bourses européennes sous le signe du rebond après la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en territoire positif sur fond de deux décisions de politique monétaire prises par la Fed hier et la Banque d'Angleterre ce jeudi. Le CAC 40 s'est adjugé 2,29% à 7615 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 2,14% à 4938 points. L'indice Dax40 a inscrit un nouveau plus haut absolu en séance à plus de 19 000 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les records tombent également avec un Dow Jones en croissance de 1,09%, vers 17h45.

Les banques centrales marquent l'actualité de cette fin de semaine.

L'événement le plus attendu était la décision de la Fed qui a procédé à un assouplissement monétaire de 50 points de base.

"Historiquement, si l'on considère les cycles de la Fed depuis le milieu du XXe siècle, une première baisse de taux de 50 points de base a généralement précédé ou signalé un cycle d'assouplissement récessionniste, c'est-à-dire une série de baisses de taux généralement plus marquées, plus profondes ou plus prolongées visant à soutenir une économie en difficulté", ont commenté Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez Pimco.

"Avec la réduction d'hier, la Fed a également envoyé un message clair : la banque centrale s'est engagée à agir rapidement pour soutenir l'économie, afin qu'elle ne prenne pas de retard. Elle est désormais plus confiante dans le fait que la tendance déflationniste est suffisamment forte pour permettre un assouplissement des restrictions monétaires", souligne de son côté Sebastiano Chiodino, responsable des investissements LDI chez Generali Asset Management.

Pour ce dernier, le rythme des prochaines interventions de la banque centrale continuera à être dicté par les données macroéconomiques, mais la priorité est désormais clairement accordée au marché du travail.

Ce jeudi, la Banque d'Angleterre a rendu son verdict. Le comité de politique monétaire a voté à une majorité de 8 contre 1 pour maintenir le taux d'escompte à 5 %. Un membre aurait préféré réduire le taux d'escompte de 0,25 point de pourcentage, à 4,75%. Demain, ce sera au tour de la Banque du Japon de se prononcer.

Au rayon des statistiques du jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont ressorties inférieures aux attentes tandis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a dépassé le consensus. En revanche, les ventes de logements anciens ont déçu.

En Europe, Ocado a brillé, sa coentreprise avec Marks & Spencer ayant relevé ses prévisions financières pour l'exercice 2023-2024.

La société d'investissement américaine KKR a trouvé un accord en vue de la scission du géant allemand des médias, Axel Springer.

A Paris, les valeurs cycliques ont été recherchées.