Les Bourses européennes sous le signe de l'optimisme avant la Banque d'Angleterre

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés à la hausse sur fond d'espoir commercial. Donald Trump a annoncé hier qu'il tiendrait une conférence de presse ce jeudi au sujet d'un accord commercial avec un "un grand pays très respecté" et qu'il s'agirait du "premier d'une longue série". Selon le New York Times, ce pays serait la Grande-Bretagne. Après la Fed hier qui a maintenu ses taux directeurs inchangés, la Banque d'Angleterre doit livrer à 13 heures sa décision de politique monétaire. Le CAC 40 progresse de 0,79% à 7687 points et l'EuroStoxx 50 de 1,04% à 5284 points.

En Europe, Puma (+3,89% à 24,28 euros) a enregistré une légère croissance de ses ventes au premier trimestre, augmentant de 0,1% par rapport au premier trimestre de l'année dernière, à 2,07 milliards d'euros. Les ventes de l'équipementier sportif allemand sont ressorties au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 2,04 milliards d'euros.

A Paris, STMicroelectronics (+3% à 20,76 euros) caracole en tête de l'indice CAC40 à la faveur d'une information de Bloomberg qui a rapporté que l'administration Trump entendait lever les restrictions sur les puces d'IA mises en place par l'administration précédente sous la houlette de Joe Biden. Un porte-parole du département américain du Commerce a confirmé par la suite cette information.

Neurones (-2,97% à 47,40 euros) accuse l'une des plus fortes baisses du marché SRD au lendemain de son point d'activité au premier trimestre. Le groupe de conseil en management et de services numériques a enregistré un chiffre d'affaires en croissance organique de 3,9% à 214,1 millions d'euros. Le groupe, compte tenu d'une visibilité limitée, prévoit de réaliser un chiffre d'affaires dans une fourchette de 840 à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9%. "Ces prévisions pourront être affinées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre (10 septembre)", précise l'entreprise.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a progressé de 3% en mars en Allemagne après avoir augmenté de 0,9% en février. Elle était attendue en retrait de 1,3%.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera connue à 13h00.

Aux Etats-Unis, la productivité et coût unitaire du travail au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.

Aux Etats-Unis, les ventes et stocks des grossistes en mars seront annoncées à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz, à 16h30.

A la mi-séance, l'euro cède 0,22% à 1,1290 dollar.