Les Bourses européennes se rassurent au milieu d'une salve de résultats

(AOF) - Dans le rouge hier, les marchés actions européens sont parvenus à renverser la vapeur. Le CAC 40 s’est adjugé 0,65% à 7638,97 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,77% à 4691,30 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains s’inscrivent en ordre dispersé avec un Nasdaq en repli de 0,11% vers 17h30.

Les Bourses européennes ont donc tenu bon ce mardi au sortir d'une séance relativement calme en matière de statistiques macroéconomiques. Les investisseurs ont pris connaissance des commandes à l'industrie en Allemagne qui sont ressorties plus fortes que prévu tandis que les ventes au détail en zone euro ont reculé de 1,1% en décembre.

Après la Fed la semaine dernière et la BCE une semaine plus tôt, la Banque d'Australie a également maintenu inchangé son principal taux directeur, à 4,35%. Même si elle souligne que l'inflation continue de se replier, elle considère qu'elle reste élevée et que les perspectives sont " encore très incertaines ".

TotalEnergies et Vinci au menu demain

" La vigueur surprenante de l'économie américaine et des premières publications de résultats globalement meilleurs qu'anticipés constituent clairement un facteur de soutien. Néanmoins, cette même vigueur pourrait retarder la date des premières baisses de taux de la Fed et dès lors exercer une pression à la baisse sur les multiples de valorisation du marché, notamment pour les valeurs de croissance qui ont le plus rebondi depuis trois mois ", détaille Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

La saison des publications trimestrielles bat son plein et va s'accélérer en cette fin de semaine. Demain sont notamment attendus les comptes de TotalEnergies et de Vinci, avant ceux de Société Générale et du Crédit Agricole jeudi, et de Hermès vendredi.

Côté valeurs, BP s'est illustré après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes, entraînant dans son sillage TotalEnergies parmi les plus fortes hausses de l'indice phare de la place parisienne.

Scor a également fini en territoire positif à la faveur d'un bond de 13,6% sur un an de ses primes de réassurance, à 4,25 milliards d'euros.