Les Bourses européennes sans direction commune avant la Fed et des résultats de la tech
information fournie par AFP 29/10/2025 à 17:45

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont conclu sans direction commune une journée d'attente de résultats des grands noms du secteur de la tech à New York et d'une décision monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

La Bourse de Paris a cédé 0,19%, Francfort a perdu 0,64%, Londres a gagné 0,61% et Milan a grappillé 0,26%.

