Les Bourses européennes sans direction commune avant la Fed et des résultats de la tech

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont conclu sans direction commune une journée d'attente de résultats des grands noms du secteur de la tech à New York et d'une décision monétaire de la banque centrale américaine (Fed).
La Bourse de Paris a cédé 0,19%, Francfort a perdu 0,64%, Londres a gagné 0,61% et Milan a grappillé 0,26%.
Euronext CAC40
