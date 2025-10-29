Marine Le Pen n'exclut pas une abstention du RN sur le budget de la Sécu

Marine Le Pen le 28 octobre 2025 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le Rassemblement national pourrait s'abstenir sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), a indiqué mercredi Marine Le Pen, qui penche en revanche fortement pour un rejet du budget de l'Etat, en cours d'examen à l'Assemblée.

"Sur le PLFSS, ça dépendra de ce que nous obtenons, entre l'abstention et le vote contre", a déclaré la cheffe des députés RN lors d'un échange avec l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

Le budget de la Sécurité sociale, qui arrivera la semaine prochaine dans l'hémicycle, doit notamment acter la suspension de la réforme des retraites, clé de voûte d'un accord entre le gouvernement de Sébastien Lecornu et le Parti socialiste.

A l'inverse, le RN devrait rejeter le projet de loi de finances de l'Etat, a fait savoir Mme Le Pen. "Je ne vois pas bien comment on pourrait s'abstenir, parce que les choix qui sont faits (...) ne correspondent pas à la vision que nous avons exprimée", a-t-elle expliqué, prenant pour exemple sa demande de réduire la contribution de la France à l'Union européenne.

La patronne du parti à la flamme a cependant pointé le "rythme très lent" des débats entamés vendredi, et exprimé sa "grande inquiétude qu'on ne puisse pas arriver au vote" dans les délais prévus par la Constitution.

"On part tout droit vers les ordonnances", c'est-à-dire un budget appliqué sans vote, qui serait "pire que tout", a-t-elle insisté, réitérant sa volonté de "censurer le gouvernement" pour provoquer une dissolution.

Mais le RN n'entend "pas susciter une motion de censure" alors que le PS, dont les voix sont décisives, "est en plein voyage de noces" avec l'exécutif. "On va attendre qu'ils reviennent de la croisière, qu'ils se soient bien engueulés pendant quinze jours, et à ce moment-là on verra s'ils sont revenus à la sagesse", a-t-elle ajouté.