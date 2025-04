Les Bourses européennes reprennent du peps ; le CAC 40 en hausse de plus de 2%

(AOF) - Dans le vert hier après deux séances de fermeture, les marchés actions européens sont toujours orientés à la hausse, rassurés par le fait que Donald Trump ait renoncé à l'idée de limoger le président de la Fed, Jerome Powell. Hier soir, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il s'attendait à une désescalade de la guerre commerciale avec la Chine. Côté statistique, l'activité économique en zone euro est ressortie tout juste à l'équilibre en avril. Vers midi, le CAC 40 progresse de 2,23% à 7489 points et l'EuroStoxx 50 s'affiche en hausse de 2,38% à 5079 points.

En Europe, l'action SAP (+10,30% à 241 euros) décroche facilement la première de l'indice Dax40 à la faveur d'une marge opérationnelle nettement supérieure aux attentes au premier trimestre. " Le premier trimestre démontre la résilience du business model et de la demande structurelle de SAP ", résume Bank of America. Cette résistance à la tempête en cours au niveau macroéconomique, est également mis en exergue par UBS. Si les deux broker sont à l'Achat sur la valeur, la banque américaine rehausse son objectif de cours 303 euros tandis que la banque suisse l'abaisse à 265 euros.

A Paris , Eurofins (+8,25% à 53,42 euros) affiche la plus forte progression du CAC 40 après avoir rassuré sur l’impact de la guerre commerciale sur son activité. Le spécialiste des analyses alimentaires, environnementales, pharmaceutiques et cosmétiques a enregistré un premier trimestre meilleur que prévu. Sur cette période, ses revenus ont atteint 1,767 milliard d’euros, en hausse de 6,9 %, soit légèrement au-dessus des prévisions des analystes. En organique, la progression s’élève à 2,6 %, ou à 3,9 % ajustée des jours ouvrés, contre respectivement +2 et +3,3 % au quatrième trimestre 2024.

Au premier trimestre, Danone (+0,27% à 73,94 euros) a enregistré un chiffre d'affaires de 6,844 milliards d'euros, en progression de 0,8%. Il inclut un effet périmètre négatif (-3%), principalement lié à la cession d'Horizon Organic et Wallaby finalisée en avril 2024. Les revenus ont augmenté de 4,3% en données comparables, dépassant le consensus s'élevant à 3,8%. Ils ont bénéficié d'une hausse de 1,9% du volume/mix et d'un effet prix positif de 2,4%. Danone souligne que le volume/mix est de nouveau positif dans toutes les catégories.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a enregistré une contraction plus importante que prévu en avril, a indiqué S&P Global, selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteur manufacturier et des services est ressorti à 47,3 en avril contre 48 en mars. Il était anticipé à 47,8. Dans le détail, le PMI pour le secteur des services a déçu en ressortant à 46,8 en avril contre un consensus de 47,7 et 47,9 en mars. Le PMI manufacturier est passé de 48,5 à 48,2 entre mars et avril. Il était anticipé à 47,9.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,7 en avril contre un consensus de 50,4 a indiqué S&P Global. Il était de 51,3 en mars. Le PMI des services s'élève à 48,8 contre 50,3 attendu après 50,9 le mois précédent. Le PMI manufacturier s'élève à 48 contre 47,5 attendu après 48,3 le mois précédent.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,1 en avril contre un consensus de 50,3 a indiqué S&P Global. Il était de 50,9 en mars. Le PMI des services s'élève à 49,7 contre 50,4 attendu après 51 le mois précédent. Le PMI manufacturier s'élève à 48,7 contre 47,4 attendu après 48,6 le mois précédent.

La zone euro a enregistré un excédent de 24 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en février 2025, contre un excédent de 21,7 milliards d'euros en février 2024, selon les premières estimations fournies par Eurostat.

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en avril aux Etats-Unis à 15h45.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en mars seront connues à 16 heures et le livre Beige sur la santé de l'économie à 20 heures.

A la mi-séance, l'euro progresse de 0,45% à 1,1427 dollar.