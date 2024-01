Les Bourses européennes reprennent des forces

Côté valeurs, les valeurs du luxe – LVMH et Kering en tête - ont brillé en haut du classement de l'indice CAC 40 dans le sillage des ventes solides de Richemont.

Aux Etats-Unis, où la prochaine réunion monétaire de la Fed est fixée au 31 janvier, plusieurs statistiques figuraient donc au menu de ce jeudi. Le marché de l'emploi a confirmé sa résilience avec des inscriptions hebdomadaires au chômage inférieures aux attentes. Les permis de construire et les mises en chantier pour le mois de décembre ont dépassé le consensus. En revanche, l'indice de la Fed de Philadelphie est ressorti plus faible qu'annoncé.

Le luxe et le secteur des semi-conducteurs à la fête

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.