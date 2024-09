Les Bourses européennes portées par la Chine

(AOF) - Les indices européens ont fini en nette hausse, portés par les mesures de relance annoncées par la Chine, les plus importantes depuis le Covid-19. Les indices chinois ont progressé de plus de 4%, comme le Shanghai Composite. L'indice CAC 40 a gagné 1,28% à 7604,01 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,05% à 4936,90 points. La tendance haussière était moins prononcée à Wall Street où le Dow Jones gagne 0,21% vers 17h30.

Confronté à une situation économique difficile, en raison notamment d'une sévère crise immobilière, Pékin a dévoilé un important plan de relance. La Chine cible une croissance " autour de 5% " en 2024, mais cet objectif risque de ne pas être atteint en raison de la dégradation de la conjoncture.

La Banque populaire de Chine a annoncé une baisse des réserves obligatoires des banques, libérant quelque 1 000 milliards de RMB de liquidités, avec de nouvelles réductions potentielles de 25 à 50 points de base d'ici la fin de 2024. Elle a également abaissé les taux de prises en pension à 7 jours de 20 points de base.

Parmi les autres mesures dévoilées ce matin, le gouverneur Pan Gongsheng a annoncé la réduction des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires existants de 50 points de base en moyenne, ce qui permettra aux ménages d'économiser 150 milliards de renminbi. Il va également créer de nouveaux outils de politique monétaire pour soutenir le marché boursier.

Pour la banque japonaise MUFG, il reste à voir dans quelle mesure ces nouvelles dispositions s'avéreront efficaces pour stimuler la croissance.

Ces annonces ont relégué au second plan les statistiques du jour. L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 85,4 en septembre en Allemagne, un niveau inférieur au consensus de 86,1. Il s'était élevé à 86,6 en août. La composante situation actuelle est tombée à 84,4 après 86,4 en aout contre un consensus de 86,1 tandis que sa composante anticipations a reculé de 86,8 à 86,3 comme attendu.

Côté entreprises, les groupes de luxe français, et notamment Kering, ont trusté durant la séance les premières places du CAC40, soutenus par les politiques accommodantes annoncées par la Chine, pays clé pour le secteur. Inversement, Legrand a reculé après que son objectif de marge a déçu les investisseurs.