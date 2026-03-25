Les Bourses européennes portées par des espoirs de trêve au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:33
Au 26e jour du conflit, Donald Trump affirme que les États-Unis mènent des négociations avec l'Iran en vue d'un règlement, malgré les démentis répétés de Téhéran. Selon la presse américaine, Washington chercherait à instaurer une trêve d'un mois pour ouvrir des discussions autour d'un plan de paix en 15 points, assorti d'un cessez-le-feu.
De son côté, l'Iran nie tout contact avec Washington et poursuit ses frappes contre Israël et certains pays du Golfe. Téhéran semble toutefois relâcher légèrement la pression sur le détroit d'Ormuz, les cours de l'or noir s'inscrivant en baisse : -0,76% pour le Brent (à 98,70 dollars) et -1,58% pour le WTI.
Sur le front macroéconomique, l'inflation en Grande-Bretagne a atteint 3% sur un an en février, son plus bas niveau depuis mars 2025. En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires s'est établi à 86,4 points en mars, contre 88,4 (révisé de 88,6) en février, un niveau légèrement supérieur aux attentes.
Les investisseurs resteront par ailleurs attentifs aux déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, attendue ce mercredi à Francfort, dans un contexte de craintes d'un durcissement de la politique monétaire.
Les valeurs en mouvement
Lanterne rouge de l'indice CAC 40, Orange recule de 1,34% après avoir annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue de la cession de sa filiale Globecast, spécialisée dans la retransmission de flux vidéo par satellite, sans préciser le montant de l'opération.
Dassault Systèmes ( 1,27%) proposera à son assemblée générale du 20 mai un dividende de 0,27 euro par action au titre de 2025, intégralement en numéraire.
Les valeurs énergétiques évoluent en baisse dans le sillage du repli des prix du pétrole, TotalEnergies cédant 0,19%.
Ailleurs en Europe, le détaillant de mode britannique Asos s'envole de près de 15% après avoir fait état d'une progression de près de 50% de son bénéfice de base ajusté au premier semestre.
Sur le marché des changes, l'euro cède 0,11% à 1,1600 USD.
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