Les Bourses européennes plombées par les statistiques américaines

TotalEnergies a ainsi terminé parmi les plus forts replis du CAC 40 en compagnie des valeurs du luxe. Kering et LVMH ont souffert de l'avertissement de leur concurrent britannique, Burberry. En revanche, Vallourec a été soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels.

En réaction, les cours du pétrole ont plongé de plus de 4% tandis que les taux longs reculaient nettement des deux côtés de l'Atlantique. Le rendement du 10 américain perd plus de 5 points de base à 4,47%.

Facteur aggravant, ces statistiques inférieures au consensus s'accompagnent de commentaires négatifs du géant de la distribution Walmart sur la consommation des ménages. Interrogé par Bloomberg, John David Rainey, son directeur financier, a déclaré qu'il avait constaté un recul plus marqué des ventes au cours des deux dernières semaines du troisième trimestre fiscal, qui s'est achevé le 31 octobre.

Ainsi, le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 231 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 220 000, après 218 000 la semaine précédente. La production industrielle a pour sa part baissé de 0,6% en octobre alors qu'elle était anticipée en repli de 0,3% après une hausse de 0,1% en septembre. Plus spectaculaire, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers américains est, lui, tombé à 34 en novembre alors qu'il était anticipé stable à 40.

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère baisse - à l'exception de Francfort soutenu par Siemens - lestés par plusieurs statistiques américaines décevantes. L'indice CAC 40 a reculé de 0,57% à 7168,40 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,28% à 4303,37 points. Le rouge était également la couleur dominante à Wall Street, avec un Dow Jones en repli de 0,43% et un Nasdaq Composite en recul de 0,46% vers 17h30.

