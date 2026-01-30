Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert mercredi sans direction commune avant de s'inscrire en légère hausse dans les premiers échanges, dans un climat d'incertitude sur les marchés, entre tensions autour de l'Iran et les questions de succession à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A 08H10 GMT, la Bourse de Paris prenait 0,10%, Francfort 0,38% et Milan 0,46%. Seule Londres s'inscrivait en petite baisse de 0,14%.

Euronext CAC40