Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune
information fournie par AFP 30/01/2026 à 09:18

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert mercredi sans direction commune avant de s'inscrire en légère hausse dans les premiers échanges, dans un climat d'incertitude sur les marchés, entre tensions autour de l'Iran et les questions de succession à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A 08H10 GMT, la Bourse de Paris prenait 0,10%, Francfort 0,38% et Milan 0,46%. Seule Londres s'inscrivait en petite baisse de 0,14%.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

