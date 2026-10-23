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Les Bourses européennes ouvrent prudemment
information fournie par AFP 23/10/2026 à 09:10

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert prudemment vendredi, digérant une série de résultats d'entreprises, avant la très attendue réévaluation de la note de la dette française par l'agence Moody's dans la soirée.

Dans les premiers échanges, à 09H05, Paris (-0,06 %) et Londres (+0,02 %) étaient à l'équilibre, Francfort cédait 0,29 %. Milan prenait 0,35 %.

Euronext CAC40

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