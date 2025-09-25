Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge jeudi, les actions marquant une pause dans un climat d'aversion pour le risque en attendant des indices supplémentaires sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et avant des indicateurs économiques clé.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,53%, Francfort 0,30%, Londres 0,31% et Milan lachait 0,24%.

Euronext CAC40