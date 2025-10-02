Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, Francfort de 0,73% et Milan de 0,44%. Londres, qui a battu des records la veille, poursuivait également son ascension (+0,17%).

Euronext CAC40