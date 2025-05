Les Bourses européennes ouvrent en hausse, record du DAX à Francfort

information fournie par Boursorama avec AFP • 09.05.2025 • 10:14 •

Le groupe IAG, qui regroupe British Airways et Iberia, a annoncé vendredi une nouvelle commande à plusieurs milliards de dollars de 32 Boeing 787 et 21 Airbus A330, et dit maintenir ses perspectives en 2025 malgré "l'incertitude géopolitique et macroéconomique". ... Lire la suite