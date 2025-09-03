 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 03/09/2025 à 09:15

Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le rouge jeudi 24 avril 2025 ( AFP / XAVIER GALIANA )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, tentant un rebond, dans un marché surtout marqué par la hausse des taux d'emprunt souverains, qui renchérit le coût de la dette, en raison des incertitudes politiques et budgétaires.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Francfort prenait 0,47% après de lourdes pertes la veille, Paris avançait de 0,48% et Londres de 0,13%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
137,4000 EUR Euronext Paris -0,29%
