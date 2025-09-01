Les Bourses européennes ouvrent en hausse

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine.

Vers 7H05 GMT, Londres prenait 0,36%, Francfort 0,39% et Milan 0,52%. Paris gagnait 0,32%, les yeux rivés sur la situation politique et budgétaire en France, une semaine avant un vote de confiance à haut risque pour le gouvernement de François Bayrou

. Euronext CAC40