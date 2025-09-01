Renault réorganise sa direction, une ex-Mercedes chez Dacia

Le logo Renault

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) -Renault a réorganisé lundi en profondeur son équipe dirigeante pour gagner en agilité face aux défis de l'électrification et de la concurrence chinoise, avec la création d'une nouvelle fonction de patron de la croissance et l'arrivée d'une ex-Mercedes à la tête de Dacia.

"Pour relever l'ensemble des défis qui se dresse devant nous, nous avons besoin d'une organisation capable de décider plus vite, d'exécuter plus efficacement et toujours plus proche de ses clients", a déclaré François Provost, nouveau directeur général du groupe au losange, cité dans un communiqué.

Cette nouvelle organisation passe par la création de la fonction de "chief growth officer", confiée au directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, pour exploiter les synergies entre les marques Renault et Dacia, et par la fusion des fonctions de CTO (Chief Technology Officer) de Renault Group et de la filiale électrique et software Ampere, confiées à Philippe Brunet.

Le constructeur automobile français a nommé fin juillet son directeur des partenariats François Provost comme nouveau directeur général pour succéder à Luca de Meo, architecte du redressement et de la transformation du constructeur automobile français, parti soudainement diriger le groupe de luxe Kering.

Le jour de son départ, deux semaines plus tôt, Renault avait été contraint d'abaisser ses prévisions annuelles de marge opérationnelle et de free cash-flow à cause d'une dégradation du marché des véhicules utilitaires et d'une pression commerciale accrue de la part de ses concurrents.

La nouvelle organisation, qui touche presque la moitié des fonctions et membres de l'équipe de direction, est aussi marquée par le départ de Denis Le Vot, jusqu'ici directeur général de la marque low cost à succès Dacia et finaliste des candidats à la succession de Luca de Meo, selon des sources.

Il est remplacé par l'allemande Katrin Adt, juriste de formation et spécialiste de la vente automobile aux particuliers, pour la marque Smart de Daimler puis pour Mercedes-Benz.

"Elle a conduit l'électrification chez Smart. Et ça, c'est un sujet évidemment pour Dacia dans les cinq, dix ans à venir", commente Michael Foundoukidis, analyste automobile chez Oddo BHF. "Elle a eu aussi un gros focus retail dans sa carrière. Et Dacia est évidemment une marque extrêmement retail, plus que d'autres. Donc ça amène du sang neuf."

(Gilles Guillaume, avec Dominique Patton et Alban Kacher, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)