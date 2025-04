Les Bourses européennes ouvrent dans le vert, mais restent hésitantes

information fournie par Cercle Finance • 29.04.2025 • 10:02 •

(CercleFinance.com) - Schneider dévisse de -8%, sous les 200E, suite à la publication d'une croissance organique plus faible que prévu. Le titre ouvre un gros 'gap' sous 215,45E et pourrait aller chercher du soutien vers 197E, fragile palier de soutien des 10 et ... Lire la suite