Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en petite hausse vendredi, poussées par les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), avant la publication d'un indicateur très attendu sur l'inflation aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris gagnait 0,14%, Francfort 0,22%, Londres 0,07% et Milan 0,07%.

Euronext CAC40