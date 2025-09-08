 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 08/09/2025 à 09:09

Photo illustrant l'indice CAC 40 prise dans les locaux de l'opérateur boursier européen Euronext dans le quartier de La Défense, près de Paris, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en terrain positif lundi, toujours poussées par les données sur l'emploi américain publiées la semaine dernière, qui renforcent les attentes de baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,42%, Francfort 0,72%, Londres 0,17% et Milan 0,51%.

