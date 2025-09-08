Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

Photo illustrant l'indice CAC 40 prise dans les locaux de l'opérateur boursier européen Euronext dans le quartier de La Défense, près de Paris, le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en terrain positif lundi, toujours poussées par les données sur l'emploi américain publiées la semaine dernière, qui renforcent les attentes de baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,42%, Francfort 0,72%, Londres 0,17% et Milan 0,51%.

Euronext CAC40