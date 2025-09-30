Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse mardi, dans la crainte d'une paralysie partielle ("shutdown") de l'administration américaine en raison d'un désaccord budgétaire au Congrès qui pourrait retarder la publication très attendue d'un indicateur clé aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, Paris lâchait 0,26%, Francfort 0,13%, Londres 0,14%, et Milan perdait 0,12%.

Euronext CAC40