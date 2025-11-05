Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, Francfort 0,66%, Londres 0,22% et Milan 0,41%.

Euronext CAC40