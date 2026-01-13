Les Bourses européennes ouvrent à plat face aux menaces contre la Fed

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi sur fond d'inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed), après les menaces judiciaires visant l'institution monétaire et son président.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,26% quand Francfort (-0,03%), Londres (+0,02%) et Milan (-0,01%) restaient à l'équilibre.

Euronext CAC40