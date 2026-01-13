Le patron de Michelin Florent Menegaux renouvelé pour quatre ans

Florent Menegaux, à la tête de Michelin depuis 2019, a été reconduit lundi pour quatre ans et Yves Chapot ne sera pas plus co-gérant, a annoncé le géant français du pneu dans un communiqué.

Florent Menegaux, PDG de Michelin, le 8 avril 2024, à Meudon ( AFP / BERTRAND GUAY )

"La Société auxiliaire de gestion (SAGES) (...) a pris la décision de renouveler le mandat de gérant associé commandité de Monsieur Florent Menegaux", écrit Michelin dans un communiqué, précisant que le renouvellement est d'une durée maximale de quatre ans.

Le Conseil de surveillance de l'entreprise a approuvé lundi à l'unanimité cette décision, ajoute le groupe.

Le statut juridique original de Michelin, celui de société en commandite par actions (SCA), prévoit que le gérant commandité est responsable sur ses biens propres des dettes de la compagnie.

Présente dans quelques très rares entreprises, la commandite est reconnue pour ses caractéristiques facilitant la transmission au sein d'une entreprise familiale. Elle permet de dissocier gestion et propriété du capital et constitue aussi une arme dissuasive contre les offres publiques d'achat (OPA) hostiles.

"Avec cette décision, la SAGES et le Conseil de surveillance de Michelin renouvellent leur confiance à Monsieur Florent Menegaux et saluent son action à la tête du groupe", affirme Michelin dans le communiqué.

Âgé de 63 ans, Florent Menegaux est seulement le deuxième dirigeant de la firme à ne pas appartenir à la dynastie des Michelin depuis sa création à la fin du 19e siècle, après Jean-Dominique Senard, à qui il a succédé officiellement en 2019 après avoir été choisi en 2018. Il travaille chez Michelin depuis 1997.

Le géant français des pneus a également annoncé qu'Yves Chapot, co-gérant et directeur financier, n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat de "gérant non commandité".

Philippe Jacquin, vice-président à la recherche et développement, devrait le remplacer à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire le 22 mai.