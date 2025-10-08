 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes orientées en légère hausse à l'ouverture
information fournie par AFP 08/10/2025 à 09:20

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse mercredi, l'attention restant sur la France, engluée dans une crise politique historique et dont le Premier ministre démissionnaire Sebastien Lecornu tente d'ultimes négociations.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris était en légère hausse de 0,22%, Londres de 0,33%, tandis que Francfort restait stable (-0,04%).

A lire aussi

  • Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Gisèle Pelicot et le seul des hommes accusés de l'avoir violée à avoir maintenu son appel, Husamettin Dogan, arrivent au tribunal de Nîmes (Gard) alors qu'ils doivent s'exprimer devant la cour d'assises, une confrontation à l'intensité encore renforcée par la diffusion ... Lire la suite

  • Robert Badinter entre au Panthéon
    Robert Badinter entre au Panthéon
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Homme politique français, avocat, écrivain, Robert Badinter a marqué notamment pour son rôle dans l'abolition de la peine de mort, quand il était garde des Sceaux, sous François Mitterrand, en 1981. Il entre au Panthéon jeudi. de Robert Badinter

  • Portzamparc a relevé sa recommandation sur Spie (crédit : L. Grassin )
    Les changements de recommandations : Spie, Arcelormittal, Arkema
    information fournie par Reuters 08.10.2025 09:21 

    * SPIE SPIE.PA - Portzamparc relève sa recommandation à "renforcer" contre "conserver". * ARCELORMITTAL SA MT.LU - Citigroup relève son objectif de cours à 45 euros contre 40 euros. * ARKEMA SA AKE.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 55 euros contre ... Lire la suite

  • L'ancien président Nicolas Sarkozy quitte le palais de justice de Paris après le verdict de son procès en appel dans l'affaire Bygmalion, le 14 février 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )
    La Cour de cassation examine le pourvoi de Sarkozy dans l'affaire Bygmalion
    information fournie par AFP 08.10.2025 09:19 

    La Cour de cassation examine mercredi le pourvoi de Nicolas Sarkozy contre sa condamnation dans l'affaire Bygmalion, un ultime recours judiciaire dans ce dossier presque occulté par le séisme de l'incarcération prochaine de l'ex-président. Si la Cour de cassation ... Lire la suite

