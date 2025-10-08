Les Bourses européennes orientées en légère hausse à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse mercredi, l'attention restant sur la France, engluée dans une crise politique historique et dont le Premier ministre démissionnaire Sebastien Lecornu tente d'ultimes négociations.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris était en légère hausse de 0,22%, Londres de 0,33%, tandis que Francfort restait stable (-0,04%).

Euronext CAC40