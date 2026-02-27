 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes en ordre dispersé, le CAC 40 marque une pause
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 12:22

Les marchés actions européens s'affichent sans direction claire ce vendredi. Après ses records de la veille, l'indice phare de la place parisienne cède du terrain, reculant de 0,13% à 8 609 points. L'Euro Stoxx 50 est stable à 6 161 points. Le Footsie progresse de 0,39% et le Dax de 0,10%. Hier, Wall Street a clôturé en repli, les résultats trimestriels plus que robustes du géant des puces Nvidia n'ayant pas réussi à calmer les inquiétudes des investisseurs au sujet de l'IA

A l'image des précédentes séances, plusieurs résultats d'entreprises continuent de monopoliser l'attention des intervenants.

Saint-Gobain (-2,37%) est sous pression, après une publication annuelle solide, le spécialiste des matériaux de construction a indiqué que les "conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord" risquaient de peser sur le début de l'exercice 2026.

TP (-4,83%) évolue en baisse vendredi, les remaniements annoncés la veille au sein de sa direction, lors de la publication des résultats, n'ayant pas rassuré les investisseurs, alors que les analystes demeurent prudents sur les perspectives du groupe pour 2026.

Vallourec ( 0,86%) est demeuré bénéficiaire en 2025 pour la troisième année consécutive, affichant un bénéfice net de 355 MEUR, en baisse de 21,5% par rapport à 2024, tout en maintenant une rémunération en faveur de ses actionnaires.

En Europe, Swiss Re ( 3,55%) signe l'une des meilleures performances de l'indice STOXX Europe 600 . Le deuxième réassureur mondial a vu son bénéfice net grimper de 47% en 2025.

Au rayon des statistiques, la hausse des prix à la consommation en France a gagné en vigueur en février, atteignant 1% sur un an après 0,3% en janvier, d'après les données provisoires publiées vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Ce dernier a également indiqué ce matin que le PIB au quatrième trimestre 2025 a ralenti dans l'Hexagone : il croît de 0,2 %, confirmant la précédente estimation, après 0,5 % au troisième trimestre.

Dans le même temps, les dépenses de consommation des ménages en biens sont reparties à la hausse sur un mois en janvier 2026 ( 0,5 % en volume après -0,5 % en décembre 2025 - données révisées). Deux statistiques américaines figurent au programme du jour : les prix à la production et l'indice PMI de Chicago.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et l'Iran ont réalisé jeudi à Genève des progrès significatifs en vue de régler leur différend de longue date sur le programme nucléaire de Téhéran, a déclaré le chef de la diplomatie d'Oman, médiateur dans ces négociations, dans un contexte de renforcement de la présence militaire américaine au Proche-Orient qui alimente les craintes de possibles frappes contre l'Iran.

Sur le marché des changes, l'euro est quasi stable à 1,1801 dollar.

Côté matières premières, le baril de Brent s'octroie près de 2%.

