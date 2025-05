Les Bourses européennes en mode prudence ; Bouygues confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir sur une note prudente ce mercredi. Les investisseurs ont pris connaissance hier de la publication des données sur l'inflation américaine faisant ressortir un ralentissement de la hausse des prix, à 2,3%, au plus bas depuis février 2021. Ce matin, l'inflation harmonisée en Allemagne en avril s'inscrit en ligne avec les attentes en rythme annuel. Plusieurs résultats d'entreprises vont animer la séance. Bouygues a confirmé ses objectifs 2025 après une amélioration de sa rentabilité au premier trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bénéteau

Le chiffre d’affaires de Bénéteau a fondu de 43 %, ou de 43,6 % à change constant, au premier trimestre pour atteindre 130,4 millions d’euros. L’acteur mondial de l’industrie nautique explique toutefois que ces trois mois sont peu significatifs compte-tenu de la saisonnalité de son activité. En outre, le ralentissement attendu de la demande sur l’ensemble des segments a été accentué par l’incertitude sur les droits de douanes américains. Dans le détail, l’activité Voile de Bénéteau a connu un repli de 51,3 % et celle des Moteurs a reculé de 36,6 %.

Bouygues

Bouygues a fait état au premier trimestre d une perte nette de 123 millions d'euros, contre une perte nette de 146 millions d'euros un an plus tôt. Sur la période, le ROCA s'élève à 69 millions d'euros, à comparer à 26 millions d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires total du conglomérat a progressé de 2,2% sur un an, à 12,59 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, porté par Colas, Bouygues Construction et Bouygues Telecom.

Claranova

Au troisième trimestre, Claranova, recentré sur les activités d’Avanquest, a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de 2% à 31 millions d’euros. Il a progressé de 4% à taux de change constants. " Cette croissance est portée par les développements opérés par la division sur le segment Sécurité qui enregistre une solide progression de son nombre de clients par abonnement sur la période ", explique le groupe français. Les divisions myDevices et PlanetArt étant en cours de cession, elles ne font plus partie du périmètre de consolidation du groupe.

Eiffage

Eiffage a déclaré un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% au premier trimestre, à 5,62 milliards d'euros, pour un carnet de commandes de 29,7 milliard d'euros à fin mars, en croissance de 3% depuis décembre 2024. Dans les Travaux, l'activité progresse de 5,6% et s'établit à 4,7 milliards d'euros. L'activité Infrastructures s'inscrit en croissance de 11,9% et le segment Energie Systemes en hausse de 4,2%. Côté perspectives, le groupe de construction s'attend à un chiffre d'affaires dans les travaux en croissance dans toutes les branches.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'inflation en données harmonisées est ressortie à 2,2% en avril en rythme annuel conformément aux attentes après 2,3% en mars. En rythme mensuel, elle ressort en hausse de 0,5% comme attendu après 0,4% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,05% à 1,1192 dollar.

Hier à Paris

En hausse hier, les marchés actions européens ont poursuivi sur leur lancée ce mardi. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation, qui ne portent pas encore les traces de la guerre commerciale, sont ressortis sous les attentes en avril et au plus bas depuis février 2021. Les investisseurs ont aussi pris connaissance de l'indice allemand Zew qui a surpris favorablement. La séance de demain sera notamment animée par les résultats trimestriels de Bouygues et d'Alstom. Equasens a brillé après ses trimestriel. Le CAC 40 a progressé de 0,30% à 7873 points et l'EuroStoxx 50 de 0,35% à 5411,27 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les prix à la consommation en avril sont ressortis sous les attentes et au plus bas depuis février 2021. La hausse des prix a ralenti à 2,3% sur un an contre 2,4% en mars. L'indice de prix à la production sera à surveiller jeudi. Du côté des valeurs, l'assureur santé UnitedHealth a dévissé après avoir suspendu ses objectifs et annoncé le départ de son PDG. Le Dow Jones a perdu 0,64% à 42140 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,61% à 19010 points.