Les Bourses européennes en hausse à l'ouverture portées par les espoirs de détente

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont commencé la séance de mardi sur une tendance franchement haussière, portées par les espoirs de détente au Moyen-Orient où le président américain Donald Trump a suspendu l'opération d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz.

A l'unisson, les quatre grandes indices européens gagnaient plus de 1% à l'ouverture, que cela soit à Paris (+1,12%), Francfort (+1,11%) malgré l'annonce de mauvais résultats de BMW, Londres (+1,24%) et Milan (+1,32%).

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