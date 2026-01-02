Les Bourses européennes débutent 2026 sous de bons auspices

(AOF) - Les marchés européens évoluent dans le vert au cours de la première séance de l'année 2026, après la publication des indices PMI manufacturier en décembre. En zone euro, il ressort à 48,8, contre 49,6 en novembre, indiquant une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier. En revanche, celui de la France signe sa plus forte amélioration depuis juin 2022, ressortant à 50,7 en décembre, contre 47,8 en novembre. Celui des Etats-Unis sera publié à 15h45. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,22% à 8167 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 0,40% à 5814 points.

En Europe, à la Bourse de Copenhague, Orsted (+3,88%, à 127,10 couronnes danoises) domine l'indice OMX 20. L'action de l'entreprise danoise du secteur énergétique progresse après la déposition d'un recours en justice contre l'administration américaine afin de soutenir son projet éolien. Ce vendredi, Revolution Wind LLC, coentreprise détenue à 50/50 par Skyborn Renewables (filiale de Global Infrastructure Partners) et Orsted, a porté plainte devant le tribunal du district de Columbia aux Etats-Unis.

A Paris, Michelin (+0,32%, à 28,40 euros) annonce pour démarrer cette nouvelle année deux projets d'acquisition aux Etats-Unis destinés à renforcer son activité Polymer Composite Solutions. Au cours des deux derniers mois, le groupe clermontois a conclu des accords en vue de racheter Cooley Group, un spécialiste des tissus enduits industriels, et Tex Tech Industries, un concepteur et fabricant de textiles et tissus spécialisés.

Technip Energies (+0,31% à 32,58 euros) a finalisé l'acquisition de l'activité Advanced Materials & Catalysts (AM&C) auprès d'Ecovyst. Il s'agit d'une opération stratégique qui renforce son portefeuille en élargissant ses capacités dans le domaine des catalyseurs avancés. Elle s'inscrit dans la stratégie de croissance disciplinée de son segment Technologie, Produits et Services (TPS), en augmentant les revenus récurrents sur les marchés établis tout en accélérant le développement sur des secteurs clés de la transition énergétique.

Les chiffres macroéconomiques

S'étant redressé de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre, contre 50,6 attendu, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, marque la fin d'une période de contraction de trois mois et signale la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022. L'indice a été tiré à la hausse par l'orientation positive de plusieurs de ses composantes.

À 48,8 en décembre, contre 49,6 en novembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global et conçu pour mesurer la performance globale du secteur, s'est replié davantage en zone de contraction et ainsi indiqué une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone de la monnaie unique. Bien que l'indice n'indique qu'une contraction modérée, il a cependant affiché son plus faible niveau depuis mars 2025.

En Allemagne, l'indice PMI manufacturier s'est enfoncé davantage en zone de contraction (sous la barre des 50), passant de 48,2 en novembre à 47 en décembre (contre 47,7 attendu), soit son plus bas niveau en dix mois. Cette détérioration des conditions d'activité a été illustrée par une nouvelle baisse de la production. Les niveaux de production avaient auparavant progressé durant neuf mois consécutifs avant d'enregistrer un recul modeste lors du dernier mois de l'année 2025.

Aux Etats-Unis, les données sur les dépenses de construction en novembre seront publiées à 16h après l'indice PMI manufacturier à 15h45.

Vers 12h, l'euro cède 0,24% à 1,1721 dollar.