Les Bourses européennes dans le rouge : course au finish pour l'élection américaine

(AOF) - Dans le vert à la mi-séance, les indices européens ont terminé en repli à l'exception du Footsie 100, à la veille de l’élection présidentielle américaine. Le CAC 40 a perdu 0,5% à 7371,71 points tandis que l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,42% à 4857,22 points. Aux Etats-Unis, la tendance est identique avec un Dow Jones qui fléchit de 0,45% vers 17h30.

En Europe, les PMI sont ressortis en ligne avec les attentes en octobre et signalent toujours une contraction du secteur manufacturier. En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 44,5 en octobre comme attendu après 44,6 en septembre, a indiqué S&P Global.

En Allemagne, le même indice s'est élevé à 43 en octobre contre un consensus de 42,6, contre 40,6 en septembre. En zone euro, le PMI manufacturier est ressorti à 46 en octobre contre un consensus de 45,9, contre 45 en septembre.

L'indice signale " une détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro pour un vingt-huitième mois consécutif, la phase de contraction en cours étant ainsi la plus longue observée depuis le début de l'enquête en 1997 ", précise S&P.

L'indice Sentix de confiance des investisseurs s'établit pour sa part à -12,8 pour le mois d'octobre en zone euro contre une anticipation de -12,7, signe que les investisseurs ont très légèrement moins repris confiance qu'attendu, après -13,8 au mois de septembre.

Harris vs Trump

Tous les regards sont braqués sur l'élection présidentielle américaine attendue demain et qui a rarement été aussi indécise. "Le sentiment général est que les marchés ont plutôt basculé vers une victoire de D. Trump", affirme Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez La Banque Postale AM, qui cite "certaines enquêtes d'opinion et des paris en ligne". " Ceci expliquerait la montée des indices boursiers américains, avec des promesses de baisses d'impôts sur les sociétés, alors que les taux d'intérêt souverains américains ont pâti des craintes sur les déficits publics à venir et des possibles pressions inflationnistes que les politiques plus expansionnistes ainsi que les protectionnistes pourraient provoquer".

Si l'élection s'annonce serrée, certains sondages du week-end indiquent cependant que Kamala Harris gagne du terrain. Ces derniers développements se traduisent par une nette détente des taux longs (-9 points de base à 4,305%) aux Etats-Unis, qui avaient fortement progressé vendredi.

A Paris, Schneider Electric a accusé le plus fort recul de l'indice CAC 40 après l'annonce du départ surprise de son directeur général Peter Herweck. STMicroelectronics a enchaîné une quatrième séance consécutive dans le rouge, pénalisé par plusieurs dégradations de brokers.

La saison des résultats reprendra dans les prochains jours en France, avec notamment Bouygues, Crédit Agricole, Engie, Teleperformance, Veolia...