Les Bourses européennes dans le rouge après les tensions politiques en France
information fournie par AOF 07/10/2025 à 09:55

(AOF) - A l'ouverture des marchés ce mardi, les marchés européens se replient, encore fragilisés par l’instabilité politique française. A Paris, avant 10 h, le CAC 40 cède 0,30% et se dirige vers une deuxième séance de suite de repli, au lendemain de son recul de 1,36%. À peine nommé, Sébastien Lecornu a démissionné hier de son poste de Premier ministre. L'exacerbation du risque politique a provoqué la veille une hausse des taux longs français et un écartement du spread franco-allemand. Le rendement du 10 ans français progresse aujourd'hui de 2,3 points de base à 3,597%.

Emmanuel Macron a donné à Sébastien Lecornu deux jours pour mener d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays.

Outre les négociations politiques dans l'Hexagone, les investisseurs ont pris connaissance de la baisse inférieure aux attentes du déficit commercial français en août. Il s'est élevé à 5,5 milliards d'euros, contre 5,2 milliards d'euros attendu, et un déficit de 5,7 milliards d'euros en juillet.

Côté valeurs, Valneva est lanterne rouge du SBF 120 après avoir révisé à la baisse son objectif de ventes annuelles. Elles sont désormais attendues entre 155 et 170 millions d'euros, contre une fourchette allant de 170 à 180 millions d'euros précédemment. Le chiffre d'affaires est quant à lui désormais prévu entre 165 et 180 millions d'euros, alors qu'auparavant il était attendu entre 180 et 190 millions d'euros.

