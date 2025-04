Les Bourses européennes consolident leur rebond avant une kyrielle de résultats

(AOF) - Dans le vert hier après deux séances de suite en mode "off", les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement haussier, bien cernés entre les résultats d'entreprises, la publication des PMI et l'espoir d'une détente commerciale. Le CAC 40 a progressé de 2,13% à 7482 points et l'EuroStoxx 50 de 2,67% à 5093 points. Wall Street suit cette même tendance avec un Dow Jones en croissance de 1,64%, vers 17h45.

Sur le front des statistiques, cette séance de mercredi a été animée par la publication des PMI.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,1 en avril contre un consensus de 50,3 a indiqué S&P Global. Il était de 50,9 en mars.

En France comme en Allemagne, le PMI Composite s'affiche en zone de contraction en avril respectivement à 47,3 (contre 47,8 attendu) et 49,7 (contre 50,4 attendu).

"L'indice PMI composite de la zone euro s'est établi légèrement en deçà des attentes. Le secteur manufacturier a surpris à la hausse, mais cela n'a pas suffi à compenser le recul du secteur des services, qui est désormais entré en contraction", résume Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

Dans l'ensemble, fait-il remarquer, cela confirme les perspectives de croissance morose de l'économie européenne, déjà soulignées par Christine Lagarde la semaine dernière. Selon ABM Amro IS, "les droits de douane n'auront pas d'impact trop négatif sur la zone euro".

Sur le front commercial justement, les dernières annonces du président américain ont apporté un peu de répit aux investisseurs. Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de limoger le président de Fed et s'est montré optimiste quant à la possibilité qu'un accord commercial avec la Chine réduise "considérablement" les droits de douane.

Outre-Atlantique, l'activité dans le secteur privé a ralenti en avril. Le PMI Composite est tombé à 51,2 contre 53,5 en mars. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 16 mois.

Une pluie de résultats jeudi

La séance de demain s'annonce particulièrement dense avec pas moins de 15 composantes du CAC 40 qui publieront leurs résultats. Au menu : BNP Paribas, Bureau Veritas, Accor, Renault, Michelin, Orange, Air Liquide, Carrefour, Sanofi, Thales, Saint-Gobain (après Bourse)…

D'autres sociétés, hors indice phare de la place parisienne, seront également scrutées : Interparfums, Pierre et Vacances, Seb, Wendel…

L'agenda macroéconomique sera en revanche beaucoup plus allégé avec l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne comme seule statistique majeure à suivre en Europe.

A Paris, Eurofins a brillé en tête de l'indice CAC 40 après avoir confirmé ses objectifs annuels et rassuré sur son exposition à la guerre commerciale.

De son côté, Danone a fini bien orienté dans le sillage de ventes supérieures aux attentes au premier trimestre 2025.